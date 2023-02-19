شكرا لقرائتكم تركي الفيصل: أوبك تسعى لاستقرار النفط والأوروبيون كالسلحفاة مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن بعض الدول تدعو أوبك لضخ المزيد من الإنتاج ولكنهم لا يفعلون، واصفًا ذلك بـ “النفاق”.

وأوضح الأمير تركي الفيصل في تصريحات خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2023، أن أوبك+ تسعى إلى استقرار أسواق النفط وليس إلى رفع الأسعار، في وقت أبدت فيه المملكة استعدادها لتلبية الطلب الضروري في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الحاجة لزيادة الإنتاج سيرافقها ارتفاع في الطلب الصيني.

كما أبدى الفيصل استغرابه من دعوات البعض في الغرب لوقف الاستثمار في الغاز والنفط لأنهم يتجاهلون حقيقة أنه لا يمكن التوقف لمدة عقد أو عقدين أو ثلاثة عقود أخرى، وهو ما أبلغه جو بايدن خلال رسالته للاتحاد رغم كونه من أعلن الحرب على الوقود الأحفوري، قائلًا: “واليوم وبعد أن أصبح رئيسًا عليهم أن يحذوا حذوه”.

التعامل الأوروبي مع إيران

وردًا على القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري الإيراني، وصف الفيصل الأوروبيين بأنهم كالسلحفاة، فالحرب في أوكرانيا بدأت العام الماضي لكنهم أدركوا هذا العام أن إيران وراء الطائرات بدون طيار التي ألقيت عليهم.

وأوضح الفيصل أنهم استيقظوا لمخاطر إيران بعد 40 عامًا وفقاً لحديث فان دير لاين في خطابها الافتتاحي خلال حوار المنامة العام الماضي، والسبب في ذلك أن مسيّراتها حلقت في سماء أوكرانيا وضربت المدنيين، وهو الأمر الذي يحدث منذ 3 أو 4 سنوات.

وقال الفيصل تعقيبًا على القرار الأخير: “من الجيد أنهم استيقظوا، لكنهم بحاجة إلى فعل المزيد تجاه إيران”.

القرار الأوروبي

وكان البرلمان الأوروبي طالب في قرار تبناه الخميس الماضي، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإضافة الحرس الثوري والقوات التابعة له إلى قائمة “الإرهاب”، بما في ذلك قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) وفيلق القدس.