السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

12:11ت م

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