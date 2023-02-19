السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (14) موقعاً حول المملكة



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة الحديبية بمحافظة قلوة، ومتوسطة الجوفاء بمحافظة المندق، ومركز كرا بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مقر شركة وسط جدة للتطوير لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز عشيرة بمحافظة الطائف لمدة يومين، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمحافظة الجبيل، ويوم الاثنين في معهد التربية الفكرية بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مهرجان شتاء البدائع لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في مستشفى المذنب لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مقر إمارة منطقة جازان لمدة يومين، وللرجال في محافظة خباش بمنطقة نجران لمدة ثلاث أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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11:43ت م

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