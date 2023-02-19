السعودية اليوم / إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابات في منطقة الصدر



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

تمكّن فريق طبي متخصص في علاج الإصابات والحوادث بمنطقة الرياض من إنقاذ حياة شاب تعرض لعدة إصابات في منطقة القفص الصدري وجهة القلب وفي الساعد والحوض والظهر وإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضح تجمع الرياض الثاني أن أطباء مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز استقبلوا حالة بقسم الطوارئ لحالة صحية غير مستقرة نتيجة شدة خطورة الإصابات التي تعرض لها ، وعلى الفور أُجريت له الرعاية الحرجة الأولية والفحص المبدئي بواسطة الأشعة حيث تبين وجود تضرر في القفص الصدري وصندوق القلب والتجويف البطني مما تسبب في حدوث نزيف حاد ليتم نقله مباشرةً إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشافية للبطن ومنطقة القلب والصدر للتحكم بالنزيف في التجويف البطني، إضافة إلى عمل منظار للمريئ ورأس المعدة أثناء العملية للتأكد من سلامته.

وبين الفريق أنه بتوفيق الله تم التمكن من إنقاذ حياة المصاب كون مثل هذا النوع من الإصابات تؤدي إلى الوفاة بنسبة عالية ، وبعد خروجه من العمليات تم تنويمه في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية وغادرها بعد استقرار الحالة.

يذكر أن مركز الإصابات والحوادث بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يُعد المركز المعتمد لاستقبال الحوادث والإصابات في تجمع الرياض الصحي الثاني ، و يستقبل الحالات المباشرة و حالات إنقاذ الحياة من المستشفيات التابعه للتجمع ، حيث يتميز الطاقم الجراحي والطبي و الخدمات المساندة باتباع المعايير العالمية و التوصيات المتخصصة بمجال جراحة الإصابات والحوادث.

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11:37ت م

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