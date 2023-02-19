

الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

قام فريق من إدارة الرقابة التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بمباشرة بلاغ قيام مكتب خدمات غير مرخص له بمزاولة نشاط الاستقدام بإيواء وتشغيل عدد 9 من العاملات المخالفات لنظام الإقامة، حيث تم إيواء العاملات وإحالة المسؤولين عن مكتب الخدمات إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه المخالفات.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

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11:31ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يضبط مكتب خدمات غير مرخص يأوي (9) عاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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