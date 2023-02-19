

عرعر 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ أحمد بن عثمان الصغير ‏مدير عام فرع وزارة العدل بالحدود الشمالية سابقاً وإمام وخطيب جامع الملك فهد بعرعر -رحمه الله-.

ودعا سموه خلال اتصاله اليوم بابن المتوفى خالد بن أحمد الصغير الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

// انتهى //

11:29ت م

0025





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يعزي في وفاة الشيخ الصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.