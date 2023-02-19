السعودية اليوم / انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة 1800 من القادة وصناع القرار في أبوظبي



أبوظبي 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس2023) في مركز أدنوك للأعمال، وذلك بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم ، تحت شعار" التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".

ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة ، كما تستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك.

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10:55ت م

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