السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نهار يفتتح مؤتمر الطائف الثاني لمقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى 2023



الطائف 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مؤتمر الطائف الثاني لمقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى 2023 تحت شعار "الوقاية من العدوى ومكافحتها أساس سلامة المرضى".

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على المستجدات والاطلاع على الأوراق العلمية ونقل التجارب وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الأبحاث في مجال الأمراض المعدية.

من جانبها بينت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف الدكتورة مريم الثمالي، أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام يتخلله العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل، كما سيتناول المؤتمر أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية مثل مرض الكورونا و الايبولا و الأمراض المنشرة وبائيًا ، مشيرةً إلى أن المؤتمر يتخلل ثلاثة مسابقات علمية تهدف إلى زيادة المعرفة بين كافة الممارسين الصحيين.

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10:21ت م

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