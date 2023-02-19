السعودية اليوم / "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع



المدينة المنورة 28 رجب 1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً .

// انتهى //

08:22ت م

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