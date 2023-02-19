

نجران 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

يؤدي أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران اليوم, الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة شكلت لجانًا لمتابعة سير الاختبارات وتنظيمها، ومتابعة تفويج الطلاب والطالبات بالمباني إلى قاعات الاختبارات، وانصرافهم بعد الانتهاء منها، إضافة إلى متابعة تنظيم حركة المرور داخل المدينة الجامعية لضمان حضور الطلاب والطالبات للاختبارات وفق الأوقات المحددة لتأديتها وضمان انتظامهم.

// انتهى //

09:07ت م

0011





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 22 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني النهائية بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.