السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمالي تشيلي



سانتياغو 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم /تاراباكا/ الواقع شمالي تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 109 كلم من مدينة إيكويكو الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 7.2 كيلومتر.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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08:53ت م

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