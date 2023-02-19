السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10.274 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيول 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 36699 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا 12 حالة وفاة جيد، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و856.

// انتهى //

05:32ت م

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سيول 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 36699 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 30 مليونا و429 ألفا و571 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا 12 حالة وفاة جيد، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و856.// انتهى //05:32ت م0004

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