تعزيز الحراسات بالمسجد النبوي في رمضان - #عاجل

إلى ذلك، يصل عدد المصلين في كل جمعة بالمسجد النبوي قرابة 300 ألف مصل، حيث تعمل الوكالة على خطة أسبوعية للصلاة من خلال الوكالات الداخلية، للعمل على سلامة وراحة المصلين، وهي الخطط الداخلية ضمن مجموعة من الخطط الكلية، لوكالة المسجد النبوي، والتي تسعى من خلالها لخدمة المصلين وزائري المسجد.
وبلغ إجمالي المصلين الجمعة المنصرمة 297 ألف مصل، وتعمل الوكالة ضمن خططها لتوفير الوقاية البيئية، باستخدام المطهرات والمعقمات والمعطرات، إضافة إلى استخدام 575 معدة، و2500 معدة تستخدم في النظافة، كذلك توفير 130 ألف كرسي لكبار السن، مع توفير 24 ألف سجادة.
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