98 % ارتفاع كفاءة السلامة المرورية - #عاجل

سجلت 4 مستهدفات تابعة للقطاع البلدي في 2022، معدلات نمو متزايدة، إذ ارتفعت كفاءة السلامة المرورية في المدن 98%، ومعدل نمو الجمعيات المعتمدة في برنامج ملاك 39%، ونمو معدل أعداد الوحدات العقارية المفرزة 30%، وشراكات تقييم الاستدامة 200%، في وقت بلغ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، بقيمة مالية تجاوزت 120 مليون ريال العام الماضي.

548 مرفقا

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه تم العمل على تحقيق مستهدفات كفاءة السلامة المرورية، ورفع جودتها، وبلغ إجمالي المرافق العامة المنفذة 548 مرفقا عاما، عن طريق التنظيم المروري حولها، ورفع كفاءة السلامة المرورية في 1820كم طولي من الطرق، وتطوير 763 تقاطعا ومعبرا أرضيا في المناطق المؤدية للازدحام المروري، وإنشاء 46 جسر مشاة، وتصدرت أمانة المنطقة الشرقية نسبة الإنجاز في مجال رفع كفاءة السلامة المرورية في المدن.

39% نموا

ارتفعت أعداد الجمعيات المعتمدة في برنامج ملاك إلى 39%، وبلغ إجمالي الجمعيات المفعلة 1154 جمعية، ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة منذ إطلاق البرنامج نحو 9 آلاف جمعية، وتفعيل أكثر من 4 آلاف جمعية، واعتماد 879 جمعية، وتفعيل 783 جمعية من مشاريع البيع على الخريطة، وتفعيل والعمل على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول عام 2030.

200% شراكات

ارتفعت عدد شراكات خدمة تقييم الاستدامة في البناء المستدام العام الماضي 200%، وبلغ إجمالي أعداد الشراكات الصادرة 9 شراكات بمساحة تتجاوز 19 مليون م²، تنوعت بين مجتمعات الأحياء، ومبان سكنية وتجارية، وتتمثل أبرز أهداف تقييم الاستدامة في: قياس مدى استدامة المباني، وتحسين جودة الحياة داخلها، وتقليل أضرار مخلفات البناء على البيئة، والرفع من الكفاءة التشغيلية، والتقليل من الانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة المعيشة، والحد من التلوث البيئي، وتدوير النفايات المنزلية.

90 شراكة

سجلت الشؤون البلدية والقروية العام الماضي 90 شراكة مجتمعية، و50 موظفا ممكنا، و8 آلاف مراقب متطوع، و903 مراقبين مجتمعين، و170 ألف متطوع، وبلغت الفرص الاستثمارية الاجتماعية 18 فرصة، وعدد إدارات الاستثمار الاجتماعي 17 إدارة، و17 إدارة للرقابة المجتمعية، وتنفيذ 4 مسارات للتطوع، و13 مبادرة وطنية، و30 ورشة عمل للتمكين.

مستهدفات

%98 ارتفاع كفاءة السلامة المرورية

%39 نمو جمعيات ملاك

%200 نمو شراكات البناء المستدام

120 مليونا تدعم متعثري أجرة المسكن

%30 نمو معدل الوحدات العقارية

46 جسر مشاة

تطوير 763 تقاطعا ومعبرا أرضيا

الشرقية تتصدر إنجاز السلامة المرورية

1154 جمعيات مفعلة

879 جمعية معتمدة

9 شراكات صادرة

9 أهداف لتقييم الاستدامة

90 شراكة مجتمعية

18 فرصة استثمارية اجتماعية

17 إدارة للرقابة المجتمعية