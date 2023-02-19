السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا



أنقرة 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 03ر38 درجة شمالاً وخط طول 65ر36 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية إثر هذا الزلزال.

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