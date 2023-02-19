السعودية اليوم / جامعة جدة تدعم مشاريع الأنظمة الذكية



جدة 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

انطلقت أمس ورشة العمل الدولية الثالثة في الجيل القادم من الأنظمة الذكية بتنظيم كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي السادس لمستقبل الشركات والأنظمة الموزعة (ICFNDs)، الذي يهدف إلى إعداد مشاريع وأوراق عمل بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الذاتي, وIOT, وروبوتات، والشبكات والحوسبة السحابية وتنقيب البيانات.

ويشارك في الورشة عدد من الباحثين والباحثات بأوراق علمية وبحثية ومشاريع تطبيقية عن الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة مختصة بالرعاية الصحية والطبية، وجودة المناخ ولغات الإشارة والأوراق العلمية لعدد من الشركات التقنية، حيث بلغ عدد المشاريع والأوراق العلمية (74) لأكثر من (250) طالباً وطالبة من جامعة جدة .

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23:02ت م

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