طلاب المملكة يحققون 9 جوائز بمهرجان الفنون الخليجي

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وحصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم، على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب عادل الشهيب وعبدالرحمن القرشي وياسر الثبيتي ومحمد الحارثي وخالد الحصيني عرضا مسرحيا بعنوان «مظلة» لاقى الاستحسان والإعجاب من الجميع، فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوع.وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، فيما حققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم، كما حقق طلاب المملكة أيضا المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركر الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.
يذكر، أن مهرجان الفنون الخليجي لطلاب التعليم العام انطلق بدولة الكويت الثلاثاء الماضي، في مسابقات: (المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية)، يتنافس فيها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.
جوائز المملكة
- أفضل أداء جماعي في العروض المسرحية
- جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوع
- المركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي
- المركز الأول في مسابقة خط النسخ
- المركز الأول في مسابقة الرسم
- المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني
- المركر الثاني في مسابقة خط النسخ
- المركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي
- المركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي
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