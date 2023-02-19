عوامل تقود المملكة للتفوق في مؤشر الابتكار العالمي

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ويقيس مؤشر الابتكار العالمي 2021 نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية، ويصنف أداء النظام الإيكولوجي للابتكار في 132 اقتصادا، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه.ويعتمد التقرير في القسم الجديد الخاص بتعقب الابتكار العالمي، على مجموعة مختارة من المؤشرات، بما في ذلك التأثيرات على نفقات البحث والتطوير أو النفاذ إلى تمويل الابتكار، لتكوين وجهة نظر حول تأثير جائحة كوفيد 19 على أداء الابتكار العالمي.
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