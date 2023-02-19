مهرجان يعزز قيم الولاء والانتماء عند الطلاب

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وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الدكتور غانم السليماني، أهمية مثل هذه المهرجانات التربوية التي تعزز وتوثق الترابط والتآلف بين طلاب الدول الأعضاء، كما يسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم، وإظهار المواهب الطلابية والإبداعات الفنية لديهم والتي تشمل: المسرح المدرسي، ورسوم الأطفال، والتصوير، والموسيقى، والفنون التشكيلية.من جهته، أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن المكتب صمم كثيرا من البرامج، منها: المسرح المدرسي الخليجي، ورسوم الأطفال، والمسابقات الأدبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الدول الأعضاء للمشاركة والإسهام في مهرجان فني يعزز التنافس في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي.
وأفاد، بأن مهرجان المسرح المدرسي يقوم كوسيط تربوي بتعزيز المشاركة في الأعمال الإبداعية، ويغرس القيم والمعارف في نفوس الطلاب، كما يسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، فضلا عن تهذيب السلوك وبناء الشخصية.
المهرجان الفني
- استضافت الكويت نسخته الحالية
- انطلق يوم 14 فبراير الجاري
- شارك فيه 84 طالبا وطالبة
- تكريم الفائزين بجوائزه في هذه النسخة
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