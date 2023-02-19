هاتف إرشادي لطالبات تعليم الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي، أطلق تعليم الحدود الشمالية، ممثلا في إدارة التوجيه والإرشاد «بنات»، خدمة «الهاتف الإرشادي» الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم. وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور. ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012 من الـ8 صباحا، حتى الـ12:30 ظهرا، من الأحد إلى الخميس. ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012 من الـ8 صباحا، حتى الـ12:30 ظهرا، من الأحد إلى الخميس.

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