دورة القصة القصيرة في أدبي نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفاء باليوم العالمي للقصة القصيرة، يقيم النادي الأدبي الثقافي بنجران دورة فن كتابة القصة القصيرة اليوم، للقاص والروائي إبراهيم مضواح الألمعي.

وأوضح رئيس نادي نجران الأدبي الثقافي، أن الدورة ستقام اليوم وغدا للجنسين من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساء في مقر النادي، وتشمل محاور عدة وورش عمل للقصة القصيرة، ويديرها عبدالله عنكيص، ورهف حمد.

وتأتي الفعاليات والندوات استمرارا لدور النادي في خدمة شرائح المجتمع والتفاعل مع مناسبات الأدب والفنون المختلفة محليا ودوليا، بإقامة الندوات والورش عبر متخصصين في مجالاتهم، وأضاف آل مرضمة، «إن مدرب الدورة إبراهيم مضواح عضو مؤسس لمنتدى السرد في عسير، عضو لجنة التحكيم للقصة القصيرة بجائزة عسير، صدر له في مجال القصة القصيرة والرواية 10 أعمال، حاز على جوائز محلية وعربية».