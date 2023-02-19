شكرا لقرائتكم خبر دورة القصة القصيرة في أدبي نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس نادي نجران الأدبي الثقافي، أن الدورة ستقام اليوم وغدا للجنسين من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساء في مقر النادي، وتشمل محاور عدة وورش عمل للقصة القصيرة، ويديرها عبدالله عنكيص، ورهف حمد.وتأتي الفعاليات والندوات استمرارا لدور النادي في خدمة شرائح المجتمع والتفاعل مع مناسبات الأدب والفنون المختلفة محليا ودوليا، بإقامة الندوات والورش عبر متخصصين في مجالاتهم، وأضاف آل مرضمة، «إن مدرب الدورة إبراهيم مضواح عضو مؤسس لمنتدى السرد في عسير، عضو لجنة التحكيم للقصة القصيرة بجائزة عسير، صدر له في مجال القصة القصيرة والرواية 10 أعمال، حاز على جوائز محلية وعربية».
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