شكرا لقرائتكم خبر المستقبل والتمكين والإبداع تتصدر مناقشات منتدى الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويركز المنتدى على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار «الإعلام في عالم يتشكل» عنوانا له.وسيناقش على مدى يومين، 100 ورقة، ويشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم، تمهيدا للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته.
ويحاور المنتدى في جلسة خاصة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة حوارية مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
ويبدأ المنتدى بـ3 جلسات: أولها بعنوان «جيل الإعلام الجديد: المتغيرات والفرص»، ثم «مراكز الأبحاث وقياس نسب المشاهدة: من ولمن؟»، وتتبعها جلسة مع قيادات نسائية عن «تمكين القيادات النسائية: تكامل يتشكل»، وأخرى «الشرق الأوسط الأخضر: مبادرة لتعزيز الرؤية العالمية»، وأخرى عن «صناعة المحتوى وتصدير الإبداع السعودي»، ومن ثم جلسات «وكالات الأنباء بين كان وسنكون»، و»المؤثرون الرقميون: إعلاميون أم إعلانيون؟»، و»الفنون الكورية تبهر العالم: القصة بدأت من هنا».
وتستمر فعاليات اليوم الأول من المنتدى بجلسات عن «صناعة الأحداث الرياضية: قوة ناعمة»، و»ثقافة التنمر الالكتروني: الأسباب والحلول»، و»قطاع الإعلان في الإعلام»، و»النخب في العالم الرقمي الجديد» و»كيف يعزز الإعلام الحصانة ضد الاحتيال المالي» و»التحول إلى غرفة أخبار رقمية».
ويناقش مجموعة من الخبراء في جلسات اليوم الأول من المنتدى «مؤسسات الفكر والإعلام.. تشخيص الأزمات ومواجهة التحديات» و»GPT CHAT : ملامح وتحديات الثورة القادمة» و»صناعة المحتوى عبر عالم الميتافيرس».
وبالتزامن مع جلسات اليوم الأول، تقام مجموعة من الورش يناقش فيها خبراء في الإعلام «القيادة الإعلامية: مرتكزاتها وأدوارها» و»الإعلام المتخصص: النشأة والتطوير والأهمية» و»مهن المستقبل والتحول الرقمي» و»الألعاب الذكية.. صناعات كبيرة لشاشات صغيرة»، و»مدخل الأنيمشين»، و»صناعة المحتوى السياسي»، و»المدن الإعلامية ومستقبل البث الفضائي»، و»المعلومات مقابل التفسير في عصر الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية»، و»فن وأسس تصميم الشخصيات».
وتبدأ جلسات اليوم الثاني بمناقشة موضوعات «التلفزيون: سوق قديم ولاعبون جدد»، و»البيانات تقود رحلة المستخدم»، و»كيف تبدأ الخطوات الأولى في صحافة البيانات؟»، ومناقشة «المنصات العالمية.. منافسة لا تتوقف»، و»صحافة الروبوت في مواجهة الحس والموهبة»، و»أرباح تيك توك بين الواقع والخيال».
وتركز جلسات اليوم الثاني على «الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي»، و»السوشال الميديا: صناعة وتسويق المشاهير»، و»3 طرق لإثبات فرضيات التحقيق الاستقصائي».
من مناقشات المنتدى
- الإشاعات وعبور الأزمات
- من يشكل الرأي العام؟
- صناعة الترند
- حوكمة الوسائل الرقمية
- الأكثر تأثيرا في إدارة الكوارث
- المحتوى الصوتي الرقمي
- أخطاء شائعة في التسويق الرقمي
- صناع المحتوى: بين التأثير والشهرة
- معارك شد انتباه المستهلكين
- الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار
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