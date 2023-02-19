شكرا لقرائتكم خبر بحث سبل التحقيق في جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم، بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت، ورشة عمل تحت عنوان «الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية»، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

وستناقش الورشة التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام 19 ورقة عمل تركز على 3 محاور رئيسة؛ مشتملة على عدد من المواضيع، منها أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعا في الاحتيال المالي في اليوم الأول. أما اليوم الثاني فتدور المناقشات حول حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها. فيما سيكون اليوم الثالث والأخير مخصصا لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي، إضافة إلى جلسات وطاولات مستديرة تركز على مناقشة الجرائم المالية الالكترونية وتحديات التحقيق فيها، وذلك على هامش الورشة.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقا من استراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019-2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحد كبير للجهات الأمنية عربيا ودوليا، واستمرارا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفذت كثيرا من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.