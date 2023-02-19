شكرا لقرائتكم خبر رصد أهم المستجدات العلمية في مؤتمر الطب الباطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرصد آخر المستجدات، وبحضور نخبة من أطباء الباطنة والمهتمين بالمجال الطبي، عقد المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني، أمس، والذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بالرياض.

وتضمن عرضا لمستجدات أمراض الباطنة في مختلف تخصصاتها الدقيقة، بمشاركة 13متحدثا من داخل المملكة وخارجها من المختصين في مختلف الأمراض الطبية.

وهدف المؤتمر الذي يناقش مستجدات الطب الباطني، إلى تبادل الخبرات، خلال عقد جلسات علمية ومحاضرات طبية حول أهمية العلاج المبكر، وأهمية التشخيص لتحديد العلاج، ودورهما في تقليل الإصابة بالأمراض، كذلك عرض أهم التطورات في علاج الأمراض الباطنية، واستعراض آراء عدد من الاستشاريين لرفع الوعي لدى الممارسين الصحيين.

وأكد رئيس المؤتمر، استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور إبراهيم الحمود، أهمية عقد هذا المؤتمر سنويا لما يمثله من دور في التوعية الطبية بمستجدات أمراض الباطنة، وما يحمله من توعية لفريق العمل الطبي، إضافة إلى توعية المريض بطرق العلاج والوقاية من الأمراض.

وأضاف الحمود، «إن محاور المؤتمر ركزت على أمراض القلب، والكلى، والغدد الصماء، وتخثر الدم، والسمنة، إضافة إلى هشاشة العظام، والمفاصل والأمراض الروماتيزمية، وكيف يتم التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وأمراض الدم».

أهداف المؤتمر

