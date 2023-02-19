شكرا لقرائتكم خبر تجارب حية لاستكشاف الفضاء بـ8 محطات تفاعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يقدم المعرض لزواره تجارب حية تمكنهم من استكشاف الفضاء، والتعرف على أحدث ما توصل إليه الإنسان في مجال علوم الفضاء والفلك، وذلك في بيئة تفاعلية تسمح للزوار من مختلف الفئات العمرية بمعرفة المزيد عن الكون.ويشمل المعرض 8 محطات إبداعية، يتم خلالها تقديم معلومات تعليمية بطرق ترفيهية تكشف للزوار عن علوم الفضاء وأسراره وتجاربه، إضافة إلى وحدة الاستكشاف، ومخيم رواد الفضاء، والبلانيتريوم، والمعمل، ومركبة النجوم، والمشي على المريخ، والنشاطات الخارجية، ومتجر المعرض.
ويفتح معرض الرياض للفضاء أبوابه يوميا خلال الفترة من الـ10 صباحا، حتى الـ10 مساء، ماعدا الخميس والجمعة حتى الـ12 صباحا.
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