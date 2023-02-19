برامج لتلافي الملاحظات الطبية ودعم التدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، لقاء الممثلين النظاميين للشؤون الأكاديمية والتدريب في القطاع الأول، الذي أوصى بأهمية تعزيز التعاون والشراكة ومواجهة التحديات للارتقاء بالعملية التدريبية.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئة والممثلين النظاميين، لافتا إلى أن نجاح العملية التدريبية يحتاج إلى الشراكة والتكامل ووجود اتصال فعال ومستمر لتلافي الملاحظات ودعم التدريب.

وناقش اللقاء لوائح القبول والتسجيل، مستعرضا مراحل القبول في برامج الهيئة، إلى جانب استعراض لبرنامج «داعم» للمتدربين وما يقدمه من خدمات دعم نفسي خلال العملية التدريبية. كما استعرض اللقاء عددا من الأنظمة المتعلقة بالمتدربين، والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التدريب.

مناقشات اللقاء

