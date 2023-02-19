برامج لتلافي الملاحظات الطبية ودعم التدريب

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وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، ضرورة تعزيز التواصل بين الهيئة والممثلين النظاميين، لافتا إلى أن نجاح العملية التدريبية يحتاج إلى الشراكة والتكامل ووجود اتصال فعال ومستمر لتلافي الملاحظات ودعم التدريب.وناقش اللقاء لوائح القبول والتسجيل، مستعرضا مراحل القبول في برامج الهيئة، إلى جانب استعراض لبرنامج «داعم» للمتدربين وما يقدمه من خدمات دعم نفسي خلال العملية التدريبية. كما استعرض اللقاء عددا من الأنظمة المتعلقة بالمتدربين، والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التدريب.
مناقشات اللقاء
- لوائح القبول والتسجيل
- مراحل القبول في برامج الهيئة
- استعراض برنامج «داعم» للمتدربين
- الأنظمة المتعلقة بالمتدربين
- الآليات التي من شأنها تطوير منظومة التدريب
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