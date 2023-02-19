شكرا لقرائتكم خبر الفحص الدوري يحول «أبو مراغ» بمكة إلى ورش صيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ سنوات مضت ما زال الفحص الدوري بالعاصمة المقدسة يشكل عبئا كبيرا على أهالي حي «أبو مراغ»، سواء في تكدس السيارات، أو تباطؤ الحركة المرورية بمدخل الحي، وولوج الشاحنات إلى داخله، والتي باتت مشاهد يومية، وجزءا لا يتجزأ من حياتهم وروتينهم المعتاد.

يقول أحد أهالي الحي ويدعى عبدالله المحمادي: «إن أرصفة الشوارع المتاخمة للفحص الدوري تحولت إلى ورش سريعة لصيانة السيارات، تقودها عمالة مخالفة على حساب أحقية الشارع والمشاة، ما تسبب في زيادة المشكلة».

وأضاف، «إن عشرات الباصات القادمة للفحص الدوري تدفقت إلى داخل الحي، ووصلت إلى روضة الأطفال بالداخل، الأمر الذي أخاف أولياء الأمور على أطفالهم، ونزولهم بشكل يومي من سياراتهم لأخذ أبنائهم، خشية السرعة الجنونية للشاحنات التي يقودها في بعض الأحيان متهورون، لا يلتزمون بنظام المرور ولا حقوق المشاة. ولفت إلى أن الأمر بحاجة إلى وجود منسق أو متابع لأصحاب الحافلات في تنظيم الدخول والخروج، ومنعهم من الولوج إلى عمق الحي.

وأشار عادل الصبحي إلى أن الطريق يحتاج إلى وضع مطبات صناعية لوقف تهور بعض قائدي المركبات بمختلف أحجامها، وبالتالي حماية أبنائنا من تهور قائدي المركبات، مؤكدا أن تكدس المركبات بمداخل الحي بات حجر عثرة أمام الأهالي للوصول إلى أعمالهم ومدارس أطفالهم، والتسبب في تأخيرهم للوصول إلى وجهتهم التي يريدونها، وطالب بنقل الفحص إلى مكان آخر بعيدا عن حيهم والأحياء الأخرى، حتى يعيش الجميع بسلام.

مطالب أهالي الحي

نقل الفحص إلى مكان آخر

متابعة دخول وخروج المركبات

ضبط حركة الحافلات

منع دخول الحافلات إلى داخل الحي

القضاء على ورش الأرصفة

مطبات صناعية