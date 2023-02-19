الإطاحة بـ16,860 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 9713 مخالفا لنظام الإقامة
- 4029 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 3118 مخالفا لنظام العمل
- 515 تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود
- %67 يمنيون
- %28 إثيوبيون 5% جنسيات أخرى
- 30 حاولوا العبور بطريقة غير نظامية
- 15 متورطا في النقل والإيواء
- 20.934 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 12.087 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- 1606 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
- 12.728 مخالفا تم ترحيلهم
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