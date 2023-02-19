شكرا لقرائتكم خبر القبض على 5 مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في تكسير أبواب مستودعات الشركات والمؤسسات التجارية وسرقة ما فيها من بضائع، باستخدام 4 مركبات نقل مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.