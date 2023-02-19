ضبط 46 مخالفا بحوزتهم طن قات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 920 كجم من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 46 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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