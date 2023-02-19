شكرا لقرائتكم خبر مهلة لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين لدولهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة منح ملاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، مهلة تصل إلى 7 أشهر، بدأت من أمس لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقا لنظام البيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس من العام الحالي؛ تطبيق عدد من الإجراءات بحق الملاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن، إلغاء كل تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، إضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

ودعت الوزارة ملاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للاستفادة من المهلة المحددة لعودة مواشيهم وإبلهم قبل انتهاء المهلة، وذلك خلال التسجيل عبر منصة نما الالكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=cjK7Q2Q4Qqw%3D.

خطوات للمحافظة على الغطاء النباتي

إنشاء 5 مراكز بيئية وصندوق للبيئة

سن اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من:







الرعي المبكر



الرعي الجائر



الاحتطاب



الإسهام في تنمية الغطاء النباتي خلال