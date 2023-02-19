أمانة جدة تكشف نتائج أعمال الوقاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال العام الماضي 2022، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 331.155 ترددا ضمن أعمال مكافحة البعوض خارج المنازل في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأوضح مدير عام صحة البيئة علي بن حاسن الصحفي، أن أعمال المكافحة المنزلية للوحدات السكنية التي تمت بها أعمال المكافحة خلال العام الماضي بلغت 793,261 زيارة، مشيرا إلى أن ترددات المكافحة خارج المنازل في المواقع المستهدفة شملت رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، كما شملت الجهود ردم المستنقعات.

وأضاف الصحفي، بأن استهداف بؤر التوالد والتعامل بلغت 592,802 موقع لاستكشاف يرقات البعوض عبر المصائد الضوئية، مبينا أن عدد البلاغات التي جرت معالجتها 34,284 بلاغا، فيما جرى رصد 21,920 مخالفة، فيما بلغت أعمال مكافحة القوارض 4,950 زيارة.

نتائج الأعمال

331.155 ترددا لرش المبيدات

793.261 زيارة للمكافحة المنزلية

592.802 لاستكشاف يرقات البعوض

34.284 بلاغا تمت معالجتها

21.920 مخالفة تم رصدها

4.950 ميدانية لمكافحة القوارض