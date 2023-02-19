شكرا لقرائتكم خبر مسوحات لقياس مدة الطواف والسعي بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مركز الإحصاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسوحات إحصائية ميدانية تهدف إلى قياس متوسط مدة الطواف والسعي أثناء أداء مناسك العمرة، والاستفادة منها في تقديم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، ووضع الخطط المستقبلية، بناء على واقع الأرقام المأخوذة من الميدان.

وأوضح مدير مركز الإحصاء والمعلومات محمد السويهري، أن المسوحات الإحصائية للمعتمرين تنفذ أثناء أداء مناسك العمرة وتقيس المدة المستغرقة بين الانتقال من الطواف إلى السعي، وأكثر العربات استخداما أثناء الطواف والسعي، والمفضلة للصلاة والجلوس، وغيرها من البيانات التي يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في تطوير منظومة العمل الميداني والإداري بالمسجد الحرام.

وأفاد، بأن المركز يراعي الاستخدام الأمثل للتقنية والعلوم لتطوير الأعمال والتحسين المستمر، والتحليل للبيانات وتحويلها لمعلومات تشارك في حزم الخطط التطويرية التي تنفذها الرئاسة، لمواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من المعتمرين والمصلين.

خدمات مقدمة

