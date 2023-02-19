مسوحات لقياس مدة الطواف والسعي بالمسجد الحرام

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وأوضح مدير مركز الإحصاء والمعلومات محمد السويهري، أن المسوحات الإحصائية للمعتمرين تنفذ أثناء أداء مناسك العمرة وتقيس المدة المستغرقة بين الانتقال من الطواف إلى السعي، وأكثر العربات استخداما أثناء الطواف والسعي، والمفضلة للصلاة والجلوس، وغيرها من البيانات التي يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في تطوير منظومة العمل الميداني والإداري بالمسجد الحرام.وأفاد، بأن المركز يراعي الاستخدام الأمثل للتقنية والعلوم لتطوير الأعمال والتحسين المستمر، والتحليل للبيانات وتحويلها لمعلومات تشارك في حزم الخطط التطويرية التي تنفذها الرئاسة، لمواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.
من جهة ثانية، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وقاصدي البيت العتيق من المعتمرين والمصلين.
خدمات مقدمة
- توزيع 48.000 من عبوات زمزم
- الكتيبات والمطويات لـ1.150 مستفيدا
- تقديم التوعية الرقمية لـ14.500 مستفيد
- 119.000 مستفيد من التوعية الميدانية
- تقديم خدمة التطويف لـ2.889 مستفيدا
- استخدام 130.000 لتر من المطهرات
- 2.550 لترا من المعطرات
- 32.700 لتر في تعقيم السجاد
- تقديم 5.700 لتر من معقمات الأيدي
- 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات
- 2.900 لتر من التعقيم بالبايوكير
- 32.600 لتر في تعقيم الأسطح
- توزيع 485 أسورة معصم اليد للزائر الصغير
- خدمات تطوعية لـ29.854 مستفيدا
- خدمات اجتماعية وإنسانية لـ1.862 مستفيدا
- الإرشاد المكاني باللغات لـ40.846 مستفيدا
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