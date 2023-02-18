محمد الفلاح - موقف نجم اتحاد جدة من المشاركة ضد الرائد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره نادي الرائد، وذلك مساء يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

نجم اتحاد جدة يغيب عن مواجهة الرائد

وكشفت تقارير صحفية عن موقف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، من اللحاق بمواجهة الرائد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه ضد الاتفاق.

وذكر الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، واصل برنامجه التأهيلي، ولم يشارك في تدريب الفريق الجماعي اليوم "السبت".

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرائد في الدوري السعودي

وتقام مباراة الاتحاد والرائد، في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الثامنة عشر في دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الاتحاد، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف عن النصر المتصدر، بينما يأتي الرائد في المركز العاشر، برصيد 20 نقطة.