شكرا لقرائتكم مستشار تربوي: أمام الطلاب أصحاب التخصصات الملغاة فرصة للتحويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، مصير الطلاب أصحاب التخصصات التي ألغيت لعدم تناسبها مع سوق العمل، موضحًا أنهم سيحصلون على فرصة للتحويل إلى تخصصات حديثة متناسبة.

وأشار الحمادي خلال استضافته ببرنامج “من السعودية”، إلى أن التخصصات النظرية مثل التاريخ والجغرافيا وغيرها من التخصصات التي ستغلق تمامًا سيحول أساتذة الجامعات الخاصة بها إلى الأقسام الحديثة الأخرى.

وأضاف أن الطلاب سيحصلون على فرصة للتحويل إلى تخصصات حديثة متناسبة مع سوق العمل، مشيرًا إلى أن يوجد طريقتان إما أن يكمل الطالب في تخصصه أو يحول لتخصص آخر جديد.

التخصصات التقنية

وأكد أن التخصصات التقنية هي أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل، خاصة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، هندسة الروبوتات، وعالم الميتافيرس “الواقع الافتراضي والواقع المعزز”.

واستشهد بمخترع الواتساب الشاب الأوكراني الذي استطاع أن يحقق نقلة مهمة، مؤكدًا الحاجة الآن إلى مثل هذه العقول المبتكرة المفكرة مع التخصصات النادرة فضلًا عن البحث العلمي الذي يهتم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقال عنه إن المملكة ستحول البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية.