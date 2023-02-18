شكرا لقرائتكم تركي الفيصل: الغرب يتعامل بازدواجية في حرب أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال رئيس الاستخبارات العامة الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن هناك ازدواجية لدى الغرب بشأن مسألة الصراع الروسي في أوكرانيا، قائلًا: يطالبوننا بمنهج لا يعملون به.

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وأضاف: الغرب لا يعامل إسرائيل أو إيران بذات المنهج الذي يطالبوننا نحن أن نتعامل به مع روسيا، فإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة، وإيران تتدخل في شؤون كل دول المنطقة، ومع ذلك يحاول الغرب عقد اتفاقيات معها.

موقف السعودية واحد

وتابع: أستطيع أن أتحدث عن المملكة وأنها صوتت في الأمم المتحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وضد احتلال الأراضي بالقوة من قبل روسيا، إلا أنه يجب تطبيق ذات المنهج في أماكن أخرى مثل فلسطين، حيث إن إسرائيل قوة محتلة لأراضي فلسطينية، إلا أن الغرب لا يعاملها كما يريدون مننا أن نعامل روسيا، وإيران تقوم بالتدخل في كل دول منطقتنا، إلا أن الغرب في ذات الوقت يحاول عقد اتفاق مع إيران.

وأضاف: لذا فهذه الازدواجية، هي ما تدفع الدول حول العالم إلى التخوف، والتردد في قبول الحجج القادمة من الغرب.

وأردف: مهما قدم العالم من مساعدات وأسلحة لأوكرانيا فلن ينتهي الصراع وروسيا لن تقبل الهزيمة، وتخوفي أنه عند شعور روسيا بالهزيمة تلجأ للسلاح النووي، وهذا ما يجب أن نتفادى حدوثه.

أين اجتماعات السلام في أوكرانيا؟

وتساءل: لماذا لا يقوم المجتمع الدولي بعمل اجتماع سلام في أوكرانيا؟ لقد كان المجتمع الدولي يقوم بعمل مؤتمرات سلام في كل مكان حول العالم، لماذا لا في أوكرانيا؟ إن هؤلاء الذين يقومون بالتضحية بأرواح الأوكرانيين، يجب أن يعملوا بدلًا من ذلك لحماية مزيد من الأرواح أن تزهق.

واختتم قائلًا: لا أؤمن أن روسيا مستعدة للاستمرار في حرب أوكرانيا إلى الأبد، ولكن هناك حاجة للسلام في الوقت الحالي.