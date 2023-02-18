شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: دول مجلس التعاون قوية وتود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن دول مجلس التعاون الخليجي قوية بفضل التنسيق المستمر والتكاتف في مواجهة الأزمات ما يجعلها تترك الأثر الكبير لاستمرار نموها الاقتصادي.

رؤية المملكة

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال جلسة حول الدور الاستراتيجي لدول الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لديها أنشطة كبيرة إيجابية وجدول أعمال مهم، والسعودية لديها رؤية واضحة كبيرة في النظر إلى الصراعات المتعلقة بالجانب الأوكراني والروسي وغيره.

وأشار “نحن أقوياء كدول مجلس التعاون ونود أن نحد من الحرب الروسية الأوكرانية”، مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لأن يجد حلولًا لهذا الجانب من الصراع.

الأسلحة النووية

وأوضح وزير الخارجية أن “كل دولة تفكر في كيفية حماية نفسها، وبالنسبة للأسلحة النووية فنحن جزء من هذه المنطقة ويجب أن نكون واضحين لكي نحل هذه المشكلة مع شركائنا”.