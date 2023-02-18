السعودية و11 دولة يكافحون الجراد الصحراوي

يأتي ذلك بهدف مواجهة آفة الجراد الصحراوي في دول التكاثر والغزو وبناء القدرات الفنية، وتعزيزمستوى المكافحة الجوية، للحد من انتشار الأسراب وتمكين الفرق الأرضية من السيطرة عند تسارع عمليات التكاثر وتوسع نطاق انتشار الآفة.
«دوت الخليج» من جانبها اطلعت على المضامين والأهداف التي يسعى «وقاء»، لتحقيقها بالدورة التدريبية الإقليمية حول عمليات المسح والمكافحة الجوية للجراد الصحراوي، اعتبارا من اليوم وحتى 23 فبراير، بالتعاون مع هيئتي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والغربية (CRC & CLCPRO).
وتهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر البشرية في الدول المعنية ورفع مستوى المهارات الفنية بما يسهم في نجاح الإدارة المتكاملة لمكافحة الجراد الصحراوي والحد من انتشاره.
ويسعى منظمو الدورة للخروج بمنظومة متناسقة وذات ارتباط وثيق في مجال السيطرة المبكرة على آفة الجراد الصحراوي، ومناقشة المعوقات والاحتياجات والتحديات التي تقلل من استخدامات المكافحة الجوية، ودراسة سبل تعزيز المنظومة وبقائها على جاهزية دائمة لمواجهة مخاطر التفشيات والفورات المحتمل حدوثها في أي وقت.
ويميز الدورة وجود الخبير والمستشار الدولي لمكافحة الجراد الصحراوي الدكتور منير بطرس من السودان، والدكتور عماد كميل من مصر، كما يحل ضيفًا على الدورة رئيس لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور شوقي الدبعي وأمناء الهيئات الإقليمية.
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