يوم التأسيس يطغى على أسواق التذكارات والهدايا

استعدت العائلات السعودية للاحتفال بيوم التأسيس الذي يوافق، الأربعاء المقبل، وبدأت محلات بيع التذكارات والتوزيعات العمل بكامل طاقتها لتنويع الهدايا، نظرا لما تشهده الذكرى من إقبال كبير من الزبائن.

وتنوعت التحضيرات والتجهيزات من إكسسوارات للمكاتب وزينة للمنازل ولوحات وبالونات وأكياس وتوزيعات تعددت أشكالها وألوانها وعباراتها. أفكار جديدة «دوت الخليج» رصدت محلات الزينة في العاصمة إذ توفرت مختلف اللوازم المتعلقة باستقبال يوم التأسيس، مع استحواذ شعار يوم التأسيس على معظم الزينة التي تنوعت من بالونات ومفارش للطاولة وزينة وأوراق جدارية للتعليق، فضلا عن صوانٍ وسلال لتقديم الحلوى وغيرها ولوحات كبيرة للتعليق عند مداخل المنازل، وديكورات جمالية ولوحات يمكن للأطفال وأفراد العائلة التصوير بداخلها، مما يزيد البهجة والفرحة ويترك عديدا من الذكريات الجميلة لأفراد العائلة.

وكانت توزيعات يوم التأسيس من علب وأكياس، الحاضر الأكبر في محلات الزينة، نظرًا لما تشهده من إقبال من مختلف الزبائن، متأثرة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تطرح أفكارا جديدة ومبتكرة لمختلف المناسبات، ليتميز كل شخص بتقديم التوزيعات أو التجهيز لاستقبال المناسبة بكل جديد، بمشاركة أفراد العائلة. كما كان أيضا للوازم مائدة الطعام نصيب الأسد لهذا العام، فكانت هناك المناديل الورقية والكاسات والمفارش والملاعق والسكاكين حاضرة بشعار يوم التأسيس. العقال المقصب شهدت الأرصفة أمام المحال وجود بائعات للملابس والإكسسوارات التراثية والمتعلقة بيوم التأسيس حتى طريقة تجديل الشعر بالطريقة القديمة كانت حاضرة، وكان هذا العام للرجال نصيب من الملابس التراثية وبالطبع تصدر المشهد والإقبال الكبير العقال المقصب الذي يلقى هذه الأيام إقبالا كبيرا على شرائه من مختلف المشترين كبارا وصغارا.

وتفاوتت الأسعار وكانت السلع الأكثر طلبا العقال المقصب حيث يبدأ سعره في محلات بيع الملابس الرجالية بـ75 ريالا، أما في محلات الهدايا فسعره يبدأ من 45 ريالا. إقبال كبير أما الفستان النسائي التراثي، فمتوسط الأسعار بين 60 ريالا وصولا إلى 100 ريال، والعباية الصغيرة بـ50 ريالا، والكبيرة بـ60 ريالا، أما الإكسسوارات الخفيفة مثل غطاء الرأس والخواتم والأساور التراثية والبراقع فتراوحت بين 15 ريالا وصولا إلى 75 ريالا والأعلام ذات الحجم المتوسط وصل سعر «الدرزن» منها إلى 36 ريالا، والتوزيعات ذات الحجم الصغير كان متوسط السعر منها 20 ريالا للدرزن، والوشاح سعره 10 ريالات للقطعة، و70 ريالا للدرزن الواحدة، أما بروش شعار يوم التأسيس فكان سعره 7 ريالات، والأكياس تفاوتت فيها الأسعار بحسب حجمها فهناك درزن بـ15 ريالاً والأكبر منه قليلا بـ18 ريالاً.

وتشهد الشوارع المحيطة بالمحلات ازدحاما كثيفا نظرا لما تشهده من إقبال كبير كما لوحظ أيضا إقبال المقيمين من عرب وأجانب أيضا علي الشراء مما يدل علي الحب الجميع لهذا دوت الخليج المعطاء.