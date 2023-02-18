10 آلاف شكوى لمستفيدي البيئة

وتلقي مركز الاتصال عن طريق صوت المواطن شكاوى من مستفيدين يواجهون صعوبة في كيفية إرفاق صك الملكية والشكوى من كيفية إصدار رخصه حفر بئر، وبلغت نسبة الشكاوى المغلقة %100، إذ قامت الوزارة بتحسين واجهة المرفقات وتسهيلها للمستفيد.
كما تلقى مركز الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي شكوى تتمثل في عدم ظهور المنشأة للمستفيد عند التقديم على خدمات العمالة الزراعية وبلغت نسبة الشكاوى المغلقة %100، كذلك تلقى مركز الاتصال ببوابة الوزارة شكاوى البحث عن طلبات سابقة متعلقة بعدة شركات وعدم السهولة للوصول إلى هذه الطلبات، ومركز اتصال قنوات التواصل الاجتماعي تلقى شكاوى الإفصاح عن بئر وعدم إمكانية تقديم المستفيد على الخدمة.
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