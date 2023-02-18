دليل لمشاريع القطاع البلدي

وأكد الوزير خلال الحفل أن دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية يأتي ضمن خطوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير البنية التحتية والوصول بالمدن السعودية للعالمية، وذلك من خلال استهداف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل مئة مدينة للعيش في العالم بحلول عام 2030.
وقال: «نسعى لصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، والعمل معهم على تطوير الأنظمة والإجراءات التي ترفع من مستويات التنافسية في الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابا على الحياة في المدن السعودية».
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