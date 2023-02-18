ظهران الجنوب تحتفي بيوم التأسيس

احتفت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية ، بحضور المحافظ محمد عبدالله أبوسراح، ومدير التعليم طارق علي الوادعي، ورؤساء ومدراء الإدارات الحكومية.

وأكد المحافظ في كلمته أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يأتي للتذكير بتاريخ الدولة السعودية العميق وحضارتها العظيمة التي زادت عن ثلاثة قرون والتي قامت على مبادئ الإسلام الصحيحة، والحكم الرشيد، والتنمية الشاملة في جميع ارجاء دوت الخليج الغالي.

وقال إن ذكرى التأسيس تمثل توثيقًا لما شهدته مملكتنا الغالية طوال تاريخها من نقلات حضارية وتطور ونهضة ومنجزات تحققت في مختلف الميادين والمجالات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

بدوره شدد مدير التعليم طارق الوادعي على أن احتفال دوت الخليج بيوم التأسيس، يعد مناسبة عظيمة توضح عمق تاريخ الدولة السعودية وأهميتها والتي امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون مضت كما يجسد يوم التأسيس الرؤية العميقة للقيادة في التأكيد على الجذور التاريخية الراسخة للمملكة العربية السعودية وإبراز الروابط العميقة بين دوت الخليج والمواطن بما يُسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء والوفاء.

واشتمل الحفل الذي أقيم على مسرح لجنة التنمية الأهلية على العديد من الفقرات المسرحية والأناشيد والقصائد الشعرية، ومعرض يحكي القصة العظمية ليوم التأسيس.