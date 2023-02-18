9 جوائز ذهبية وفضية لطلبة المملكة

وحصل الطلاب والطالبات على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، حيث قدم كل من الطالب عادل الشهيب، وعبدالرحمن القرشي، وياسر الثبيتي، ومحمد الحارثي، وخالد الحصيني عرضًا مسرحيًا بعنوان «مظلة»؛ لاقى استحسان وإعجاب الجميع، فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.
وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي، كما حقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ، فيما حققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم، كما حقق طلاب المملكة أيضًا المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، وكذلك المركز الثاني بمسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.
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