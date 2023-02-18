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سعود بن طلال يرأس الاجتماع التنسيقي الأول لتوسعة مطار الأحساء الدولي

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رأس محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي بحضور جميع الهيئات والجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بتنظيم من شركة مطارات الدمام. جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق مشروع تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور أصحاب السمو والمعالي خلال منتدى الأحساء "آفاق المستقبل".

وأكد الأمير سعود بن طلال أهمية تظافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير جميع الإمكانات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع بناء على الخطة الزمنية المحددة.

بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، وفريق العمل خلال الاجتماع شرحا موجزاً للمشروع، منوها بدعم واهتمام محافظ الأحساء لتطوير المطار، والإرتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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