سعود بن طلال يرأس الاجتماع التنسيقي الأول لتوسعة مطار الأحساء الدولي

وأكد الأمير سعود بن طلال أهمية تظافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير جميع الإمكانات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع بناء على الخطة الزمنية المحددة.
بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، وفريق العمل خلال الاجتماع شرحا موجزاً للمشروع، منوها بدعم واهتمام محافظ الأحساء لتطوير المطار، والإرتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين تجربة المسافر.
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