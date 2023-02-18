السعودية اليوم / "الأرصاد": أتربة مثارة على محافظة شرورة



نجران 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

17:46ت م

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