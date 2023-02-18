شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أولمبياكوس يعلن فسخ التعاقد مع مارسيلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن أولمبياكوس اليوناني رسميا، اليوم السبت، فسخ تعاقده مع البرازيلي مارسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ورحيله خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيلو انضم إلى صفوف أولمبياكوس، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد ورحيله عن الفريق.

وقال أولمبياكوس، في بيان رسمي، عبر حساب النادي على "تويتر": "تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو لتعاونه ووجوده في الفريق".

وأضاف البيان: "كان الوقت الذي مكثه معنا قصيرا، ولكنه كاف لإنشاء روابط أبدية، في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائما".

وأكدت شبكة "Relevo " الإسبانية، فإن مارسيلو سيغادر أولمبياكوس، لأنه تلقى عرضا من فريق أجنبي، مشيرة أن مسؤولي أولمبياكوس ومارسيلو سعداء بقرار الفسخ، خاصة أن العرض الذي حصل عليه اللاعب، مميز على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت أن مارسيلو سبق أن ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح الفريق الحالي.