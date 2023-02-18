شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحقق رقمًا مميزًا مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رقمًا مميزًا مع العالمي في رابع لقاء له على مستوى دوري المحترفين.

وصنع صاروخ ماديرا هدفي النصر لعبد الرحمن غريب وعبد الله مادو في شباك التعاون، حيث تمكن من خلالهما الفريق في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد الجمعة، على ملعب مرسول بارك، لصالح الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه أول تمريرتين حاسمتين يقدمهما رونالدو مع فريقه النصر، ليرفع عدد إسهاماته مع العالمي إلى 7 أهداف، مسجلًا 5 أهداف، وصانعًا لهدفين.

وآخر 7 أهداف للنصر مكنته من تحقيق 7 نقاط مهمة، كان خلفها النجم البرتغالي بعد تسجيله لهدف التعادل من علامة الجزاء في الوقت الضائع أمام الفتح بهدفين لكل فريق على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

وسجل كريستيانو سوبر هاتريك في مرمى الوحدة الأسبوع الماضي، ليقود الفريق للفوز برباعية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.

وعاد الدون في مواجهة التعاون، ليقدم تمريرتين حاسمتين، حقق من خلالهما فريقه الانتصار على التعاون.

وخاض رونالدو مع النصر 4 مواجهات في بطولة الدوري، حقق خلالها 3 انتصارات على الاتفاق والوحدة والتعاون، وتعادل مع الفتح.. ليحافظ "العالمي" على صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة منها 10 نقاط في وجود الدون.

ورغم تسجيل النجم البرتغالي 5 أهداف مع النصر، إلا أنها جاءت كلها خارج ملعبه بالرياض، فيما ينتظر الجمهور النصراوي فرحة كريستيانو الأولى المعهودة بملعب مرسول بارك.