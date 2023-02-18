شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مارسيلو على أعتاب الانتقال إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، من صفوف النصر السعودي خلال نهاية الموسم الحالي.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر، أن مارسيلو على أعتاب فسخ عقده مع أولمبياكوس بعد خوض 10 مباريات فقط مع الفريق اليوناني.

وأضاف رومانو "سيصدر النادي اليوناني بيان رسمي بفسخ عقد مارسيلو، لأن القرار اتخذ بالفعل واللاعب سيكون في طريقه للمغادرة".

وقالت شبكة "Relevo الإسبانية"، إن مارسيلو سيغادر أولمبياكوس، لأنه تلقى عرضا من فريق أجنبي، وسيكون مع فريق آخر بالموسم الجديد.

وأشارت إلى أن مسئولي أولمبياكوس ومارسيلو سعداء بقرار الفسخ، خاصة أن العرض الذي حصل عليه اللاعب، مميز على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت أن مارسيلو سبق أن ارتبط بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الحالي.