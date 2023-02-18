السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي وزير خارجية مملكة السويد



ميونخ 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ اليوم ، معالي وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية - السويدية وأولويات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية

والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:36ت م

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