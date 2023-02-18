السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تختتم المرحلة الثانية لحملة "بعيوننا نحميها" للإصحاح البيئي



الرياض 27 رجب 1444 هـ الموافق 18 فبراير 2023 م واس

اختتمت اليوم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أعمال المرحلة الثانية من حملة "بعيوننا نحميها" للإصحاح البيئي بوادي توارن بمنطقة حائل وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وأمانة حائل.

وتستهدف الحملة عملية الإصحاح البيئي ثلاثة مواقع من الأودية على أراضي محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وانتهى منها مرحلتان الأولى في وادي عناقه والثانية في وادي توارن بمنطقة حائل، حيث تم إزالة كميات كبيرة من المواد الثقيلة والمخلفات الورقية والبلاستيكية بمشاركة أكثر من 761 متطوعًا في كلا الموقعين، كما شاركت العديد من الجهات والفرق التطوعية بهذه المبادرة منها إدارة الصحة العامة بمنطقة حائل، وإدارة التعليم بمنطقة حائل وطلاب كلية الصحة بجامعة حائل ورابطة حائل الخضراء وجمعية فخر التطوعي وجمعية جود وبنك الإنماء وجمعية البيئة بحائل .

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية بتمكين العمل التطوعي لحماية البيئة والمحافظة عليها.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة للحملة ستنطلق في وادي سلف بمنطقة حائل خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري.

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت أكثر من 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات إصحاح بيئي وتوعوي وحملات زيادة الرقعة الخضراء مثل زراعة الشتلات ونثر البذور، كما تم زراعة 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 3000 متطوع على أراضيها لتعزيز وإشراك دور المجتمع المحلي في أعمال الحفظ البيئي.

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17:53ت م

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